Названы популярные среди туристов города России для отдыха в октябре

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Среди российских городов для отдыха в октябре самыми популярными стали Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Калининград, Казань, Осташков, Нижний Новгород и Красноярск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Tvil.ru.

Российские туристы предпочитают бронировать отпуска в октябре на период от 2 до 12 ночей. На проживание они тратят от 1,5 до 3,4 тысячи рублей за сутки.

Отмечается, что самый дешевый отдых этого периода можно найти в Гагре, а самый дорогой – в Осташкове.

Исследование проводилось на основании оплаченного жилья российскими туристами в период с 1 по 31 октября 2021 года.

Ранее российские туристы рассказали, что их раздражает во время путешествия по стране.

Таким образом, 40 процентов россиян во время путешествия по стране раздражает плохое состояние дорог, а 18 процентов пожаловались на грязные туалеты.

