Названы популярные среди туристов города России для отдыха в октябре

Фото: depositphotos/Svetlana485
Среди российских городов для отдыха в октябре самыми популярными стали Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Калининград, Казань, Осташков, Нижний Новгород и Красноярск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Tvil.ru.
Российские туристы предпочитают бронировать отпуска в октябре на период от 2 до 12 ночей. На проживание они тратят от 1,5 до 3,4 тысячи рублей за сутки.
Отмечается, что самый дешевый отдых этого периода можно найти в Гагре, а самый дорогой – в Осташкове.
Исследование проводилось на основании оплаченного жилья российскими туристами в период с 1 по 31 октября 2021 года.
Ранее российские туристы рассказали, что их раздражает во время путешествия по стране.
Таким образом, 40 процентов россиян во время путешествия по стране раздражает плохое состояние дорог, а 18 процентов пожаловались на грязные туалеты.
Туроператоры рассказали о низком спросе на путевки в бархатный сезон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: