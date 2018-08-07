Безвизовый въезд в РФ по паспорту болельщика могут продлить до марта 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Безвизовый въезд в Россию по паспорту болельщика могут продлить до Всемирной зимней универсиады, которая состоится в Красноярске в марте 2019 года, сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, сейчас власти прорабатывают этот вопрос.

Зимняя Универсиада пройдет с 2 по 12 марта 2019 года. Разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Ожидается, что в Играх примут участие более трех тысяч спортсменов более чем из 50 стран, а посетят Универсиаду свыше 200 тысяч гостей и зрителей.

Ранее члены верхней палаты парламента одобрили закон о безвизовом въезде в Россию до конца 2018 года по паспорту болельщика FAN ID. Документ подготовили для фанатов, которым понравилось в РФ и которые хотели бы лучше познакомиться с культурой страны в свободное время.

О необходимости продлить до конца года безвизовый въезд для иностранцев заявил Владимир Путин. Он также предлагал дать родственникам фанатов возможность получить визы бесплатно.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Иностранные гости, оформившие паспорт болельщика и купившие билеты на матчи, могли приехать в Россию без визы.