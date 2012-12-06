Парагвай упростил визовый режим для россиян

Республика Парагвай упростила визовый режим для россиян, теперь визу на срок до трех месяцев можно будет получить по приезде прямо в главном аэропорту страны. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

"Декретом исполнительной власти Республики Парагвай №10033/12 "О регламентации порядка выдачи виз для въезда на территорию государства" от 16 ноября 2012 года гражданам Российской Федерации предоставлена возможность оформления многократной въездной визы в Парагвай с туристическими целями со сроком действия до 90 дней в международном аэропорту г. Асунсьон "Сильвио Петиросси" в специально созданном для этого консульском пункте визового обслуживания въезжающих иностранных граждан", – отмечается в сообщение ведомства.

Консульский сбор при этом составит 160 долларов США. Порядок получения визы в парагвайских консульских учреждениях за рубежом останется прежним. Новые правила пока что будут действовать только в главном аэропорту.