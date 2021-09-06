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Туризм

15:08

Российские туристы рассказали, что их раздражает во время путешествия по стране

туризм

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

40 процентов российских туристов во время путешествия по стране раздражает плохое состояние дорог, а 18 процентов пожаловались на грязные туалеты. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Туту.ру", в котором приняли участие 2 133 человека.

Ограничениями в регионах из-за коронавируса недовольны 12 процентов туристов. Низкий уровень сервиса и мусор на дорогах отметили 7 процентов путешественников, а 6 процентов опрошенных признались, что их раздражает обилие туристов.

Лишь 2 процента респондентов пожаловались на качество еды и отношение к ним местных жителей.

Ранее путешественники назвали наиболее привлекательные города в России для поездок. С точки зрения туризма самым привлекательным оказался Санкт-Петербург, затем следует Москва.

Далее в рейтинге расположились Казань, Сочи, Калининград и Геленджик. Следующими в десятке идут Ялта, Краснодар, Севастополь и Анапа.

Россияне назвали лучшие города для туризма

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