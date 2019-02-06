Путин не против расширения опыта краткосрочного безвизового въезда в РФ

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Владимир Путин считает возможным расширить опыт краткосрочного безвизового въезда иностранных туристов в Россию и применения электронных виз. Об этом президент заявил на форуме "Деловой России".

Он напомнил, что такой опыт есть у Санкт-Петербурга, и его нужно обобщать и расширять, передает ТАСС.

"На Дальнем Востоке, может быть, в других регионах. Нужно переходить, конечно, к более широкому использованию электронных виз, это точно. Все это находится в работе", – сказал глава государства.

В сентябре прошлого года глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев сообщил, что для туристов некоторых стран в Москве могут ввести безвизовый режим на 72 часа. По его словам, этот вопрос находится в ведении МИД России.

Как ранее заявил глава МИД Сергея Лаврова, Россия стремится к отмене виз со всеми странами мира. Дипломат считает, что безвизовый режим является важным направлением внешнеполитической деятельности страны.