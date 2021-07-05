Власти Камчатки ввели новые требования для прибывающих туристов

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С 15 июля туристы, прибывающие на территорию Камчатского края, должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех суток. Без него нельзя будет заселиться в местные гостиницы и базы отдыха, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на решение Оперштаба по коронавирусу.

До 31 июля в регионе также продлен масочный режим. Введено ограничение на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, численность посетителей которых теперь не должна превышать 100 человек.

"Контроль совместно с представителями Минтранса и сотрудниками МВД будет вестись на транспорте. Также регулярные проверки будут проходить в торговых центрах, гостиницах и на базах отдыха", – отметил вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов.

Новые ограничения также коснулись сезонных и вахтовых рабочих. До 15 июля большинство из них должны привиться от коронавируса. После этой даты приехать на территорию региона смогут только вахтовики с сертификатом о прохождении вакцинации.

Ранее в Бурятии ввели режим нерабочих дней, который продлится до 11 июля. В это время в республике будут закрыты все предприятия. Работу продолжат только жизнеобеспечивающие службы, общественный транспорт, СМИ, организации ЖКХ, а также магазины, реализующие товары первой необходимости, в том числе продукты и лекарства.

Власти региона объяснили это решение растущей смертностью от коронавируса, а также нехваткой больничных коек и врачей.

