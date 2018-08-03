Росавиация будет отслеживать цены на билеты в Сочи и во Владивосток

Росавиация будет отслеживать цены на билеты

Росавиация теперь будет отслеживать цены на билеты Сочи, Адлера и Севастополя, а также на север и Дальний Восток. Такое поручение дал Минтранс после доклада антимонопольной службы, сообщает телеканал Москва 24.

Как оказалось, в последнее время стоимость путешествия в сторону курортов и Владивостока резко возросла. Иногда пассажирам приходится переплачивать за перелет в несколько раз. Ведомство уже предупредило авиакомпании, если они не примут меры, то это сделают антимонопольщики.

Ранее в ведомстве сообщили, что в России средняя стоимость тонны авиационного керосина в июле текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,2% и составила 51,3 тысячи рублей.

По словам специалистов, перевозчики больше не могут компенсировать издержки за счет прибыли.