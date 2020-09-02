Россияне не будут проходить карантин в Греции при наличии теста на COVID-19

13:16
ТАСС/Agenturfoto via www.imago-images.de
Гражданам России, прибывающим в Грецию, не нужно будет проходить карантин при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС.
В то же время, как рассказали в посольстве республики, есть вероятность проведения произвольных выборочных тестов в аэропорту. Туристам, которые пройдут выборочное тестирование, нужно будет оставаться в своих отелях до тех пор, пока не придут результаты.
"Несмотря на то что это может зависеть от загруженности лабораторий и других обстоятельств, обычно тесты не занимают много времени – от нескольких часов до суток", – подчеркнули в дипведомстве.
Ранее сообщалось, что Греция откроет границы для россиян 7 сентября. Все въезжающие должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не более чем за 3 суток до прибытия.
Въехать в Грецию смогут до 500 россиян в неделю. У них должна быть квитанция бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых определено их временное место жительства в стране.
Россиянам, желающим посетить Грецию, придется заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные за день до прибытия в страну.
Греция откроет границу с Россией 7 сентября
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