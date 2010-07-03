В АТОР оценили введение в России гостиничного сбора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Предложение Минфина ввести гостиничный сбор одобрила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. При этом она посоветовала сперва разобраться в деталях законопроекта, сообщает ИА "НСН".

"Чтобы оценить введение этого налога, нужно проанализировать, в каком объеме и куда он будет поступать, в какие бюджеты", − пояснила Ломидзе. В целом, по мнению главы АТОР, новый налог − "неплохая мера", так как полученные средства можно будет направить на развитие туристической инфраструктуры регионов. "Дальше надо смотреть, как предлагается это реализовывать", − подчеркнула Ломидзе.

Согласно законопроекту Минфина, с 2023 года российские отели смогут взимать с туристов гостиничный сбор. Его размер составит до 100 рублей в сутки с человека. По словам авторов инициативы, этот налог заменит курортный сбор и позволит пополнить местные бюджеты.

Закон о курортном сборе был принят в 2017 году. С 1 мая 2018 года его в порядке эксперимента платят туристы на Алтае и в Ставропольском крае, а с 16 июля он вводится в Краснодарском крае. Право ввести курортный сбор предоставили и властям Крыма, но там решение отложили до 1 мая.