Ледяной дождь в столице не повлиял на график поездов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Поезда в столице следуют по графику, несмотря на ледяной дождь. Об этом РИА Новости рассказали представители компании Российские железные дороги.

В четверг в городе начался ледяной дождь. "31 декабря в Москве и области прошел ледяной дождь, несмотря на это, в Московском регионе все поезда идут по графику, без задержек", – заявили в пресс-службе перевозчика РЖД.

Ранее почти 150 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. В аэропорту Внуково задерживалось 12 рейсов и два отменялось, в Домодедово задержали 73 и отменили три рейса.

Кроме того, москвичи показали последствия ледяного дождя. МЧС предупреждало, что на дорогах очень скользко.