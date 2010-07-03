Более 40 рейсов перенесли в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

По данным сервиса "Яндекс. Расписания", в Шереметьево перенесли девять рейсов, а во Внуково – восемь. В свою очередь в Домодедово отложили 19 рейсов, еще семь отменили.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево перенес открытие третьей взлетно-посадочной полосы на более поздний срок. При этом строительные работы на ВПП-3 уже завершены.