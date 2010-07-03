Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внукове отложили семь рейсов и два перенесли.

В Шереметьеве задержали 11 рейсов, еще девять – в Домодедове, где также отменили три рейса.

Ранее сообщалось, что в Шереметьеве пассажиры незаконно проникли в самолет.