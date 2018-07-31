Дополнительные электрички пустят на время проведения "Нашествия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 20 дополнительных электричек Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) пустят на время проведения рок-фестиваля "Нашествие" с 3 по 5 августа, сообщает пресс-служба компании.

3 августа из Москвы до станции "Конаковский Мох" поезда будет отправляться в 9:51, 10:46, 12:27 и 14:48, в обратном направлении – в 12:25, 12:35, 14:20, 15:14, 17:09.

4 августа из Москвы поезда отправятся в 9:44, 10:46 и 12:27, со станции "Конаковский Мох" – в 12:15, 13:13 и 14:32.

5 августа поезда отправлением из Москвы назначены на 19:49, 21:53 и 23:42, со станции "Конаковский Мох" – в 22:19, 00:28 (отправление 5 августа) и в 2:05 (отправление 6 августа).

Выступать на "Нашествии" отказались группы Distemper, "Порнофильмы", "Элизиум", "Йорш", а также певица Монеточка. Музыканты недовольны сотрудничеством фестиваля с Минобороны РФ.

Также организаторы заявили, что на фестивале не выступит ансамбль имени Александрова. По информации СМИ, он должен был заменить группы, которые отказались от выступлений.