Новые знаки "М" с красной подсветкой установили на станции "Воробьевы горы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новые знаки в виде буквы "М" появились на входах в вестибюли станции метро "Воробьевы горы", ими заменили конструкции, которые теперь подсвечиваются красным цветом, поскольку станция находится на Сокольнической линии.
"До конца 2019 года все ножки знаков подсветят цветом линий станций. Это поможет пассажирам с легкостью ориентироваться на станциях, определять верный маршрут, без труда находить нужные выходы в разветвленных подуличных переходах", – цитирует пресс-службу подземки портал мэра и правительства Москвы. Уточняется, что новые подставки для знаков устанавливают в целях развития городской навигации.
На входах на станции установили уже более 220 новых "М". Они есть на "Маяковской", "Нахимовском проспекте", "Свиблове", "Трубной", "Цветном бульваре" и других.
Ранее сообщалось, что в столичной подземке устанавливают новые элементы навигации: световые короба, стелы, схемы и надписи с обновленными шрифтами и графикой. До конца 2018 года планируется полностью заменить все элементы. Вся информация на новых указателях продублирована на английском языке.
Горожане могут повлиять на обновление навигации. Для этого можно оставить пожелания в разделе "Обратная связь" единого транспортного портала.
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