31 мая, 08:40Транспорт
Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты
Фото: ТАСС/Егор Алеев
В Казани и Нижнекамске в 08:30 по московскому времени сняли временные ограничения на работу аэропортов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
По его данным, в Казани во время ограничений на запасной аэродром Курумоч в Самаре ушли два воздушных судна. В Нижнекамске в период ограничений самолеты не направляли на запасные аэродромы.
Экипажи авиалайнеров, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет, заключил Кореняко.
Работа аэропорта Казани была ограничена с 05:57 по московскому времени, а Нижнекамска – с 06:24. С пассажирами в воздушной гавани вели работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами, уточнили в пресс-службе казанского аэропорта.
Кроме того, на предприятиях в отдельных районах Казани прозвучали звуки сирены, означающие необходимость эвакуации. Все сотрудники промышленных заводов были проинструктированы о действиях, которые нужно выполнить в этой ситуации, уточнили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.
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