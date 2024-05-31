Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В Казани и Нижнекамске в 08:30 по московскому времени сняли временные ограничения на работу аэропортов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По его данным, в Казани во время ограничений на запасной аэродром Курумоч в Самаре ушли два воздушных судна. В Нижнекамске в период ограничений самолеты не направляли на запасные аэродромы.

Экипажи авиалайнеров, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет, заключил Кореняко.

Работа аэропорта Казани была ограничена с 05:57 по московскому времени, а Нижнекамска – с 06:24. С пассажирами в воздушной гавани вели работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами, уточнили в пресс-службе казанского аэропорта.

Кроме того, на предприятиях в отдельных районах Казани прозвучали звуки сирены, означающие необходимость эвакуации. Все сотрудники промышленных заводов были проинструктированы о действиях, которые нужно выполнить в этой ситуации, уточнили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

