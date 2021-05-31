Аудионавигацией к 2023 году оснастят 70% станций столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Для удобства слабовидящих пассажиров столичного метро власти разработали систему аудионавигации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке.

По его словам, к 2023 году она будет действовать на 70% станций метрополитена.

"В метро сложнодоступная инфраструктура. Поэтому, когда мэр Москвы поручил нам сделать метро доступнее, мы создали Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Для удобства слабовидящих пассажиров мы внедряем систему аудионавигации", – рассказал заммэра.

Кроме того, Ликсутов отметил, что в настоящее время большая половина поездов, курсирующих по подземке, – нового поколения.

Ранее заммэра сообщил, что в московском метро регулярно проводятся исследования "тайный пассажир", которые позволяют оценить качество пассажирских сервисов.