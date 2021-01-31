Ограничения на парковку в центре Москвы снимут к утру 1 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парковки, которые закрыли ранее на некоторых улицах столицы, возобновят работу в понедельник, 1 февраля. Об этом говорится в Telegram-канале Дептранса.

"К 6 утра парковка будет снова доступна", – указано в сообщении департамента.

До этого по требованию полицейских 31 января парковку машин запретили на ряде улиц. Ограничения коснулись улицу Моховая, Охотный ряд, Театральный проезд, Новую площадь, Китайгородский проезд, Москворецкую и Кремлевскую набережные.

Ранее говорилось, что в центре Москвы для пешеходов перекроют ряд улиц и станций метро. В МВД и Генпрокуратуре предупреждали об ответственности за участие в незаконных митингах.