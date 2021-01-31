Водителей предупредили о сильном ветре и гололедице на дорогах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С вечера воскресенья и до утра понедельника в столице прогнозируется сильный ветер и гололедица на дорогах. Автомобилистам посоветовали соблюдать осторожность, говорится в Telegram-канале московского Дептранса.

"В Москве с 19:00 31 января до 10:00 1 февраля ожидаются порывы ветра 12-17 метров в секунду", – заявили в пресс-службе департамента. Как предупредили в ведомстве, на магистралях города может образоваться гололедица.

"Будьте предельно внимательными и осторожными!", – обратились к водителям Москвы в пресс-службе. Кроме того, москвичам рекомендовали избегать резких маневров на дорогах.

Ранее говорилось, что сугробы в воскресенье из-за снегопада могут вырасти до 30 сантиметров. Сугробы в воскресенье из-за снегопада могут вырасти до 30 сантиметров.