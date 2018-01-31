В метро опровергли информацию о задымлении на "Театральной" и "Охотном ряду"

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

В столичном метрополитене опровергли информацию о задымлении на станциях "Охотный ряд" и "Театральная", сообщает Telegram-канал подземки.

Станции работают в штатном режиме. Появившийся запах в метро объяснили тем, что один из механизмов эскалатора терся о резиновый валик.

В результате эскалатор, издававший неприятных запах, остановили, причину возникновения запаха устранили.

Ранее очевидцы сообщили о задымлении на станции метро "Театральная". Дым якобы заметили в переходе на станцию "Охотный ряд".