Почти 30 новых маршрутов наземного транспорта появится в Москве

Фото: портал Москва 24
В 2018 году в столице введут 29 новых маршрутов наземного транспорта. Уже объявлены конкурсы на обслуживание пяти из них, остальные планируют объявить в 2018 году, сообщает портал мэра и правительства Москва.
Пять первых маршрутов будут проходить по наиболее востребованным среди пассажиров направлениям на юго-востоке, северо-западе и западе столицы. На дороги выйдут 42 автобуса большой, средней и малой вместимости.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, по условиям конкурса, перевозчики должны вывести на маршруты современный и комфортный подвижной состав экологического класса "Евро-5", установить системы видеонаблюдения, кондиционирования и отопления салона.
Также в салоне должно быть информационное табло, электронный указатель номера маршрута и перечень остановок.
В транспорте частных перевозчиков будет работать единая для города система оплаты проезда, а также действовать все льготы.
На сегодняшний день в столице действуют восемь коммерческих перевозчиков, которые обслуживают 211 московских маршрутов.
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