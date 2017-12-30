Почти 30 новых маршрутов наземного транспорта появится в Москве

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В 2018 году в столице введут 29 новых маршрутов наземного транспорта. Уже объявлены конкурсы на обслуживание пяти из них, остальные планируют объявить в 2018 году, сообщает портал мэра и правительства Москва.

Пять первых маршрутов будут проходить по наиболее востребованным среди пассажиров направлениям на юго-востоке, северо-западе и западе столицы. На дороги выйдут 42 автобуса большой, средней и малой вместимости.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, по условиям конкурса, перевозчики должны вывести на маршруты современный и комфортный подвижной состав экологического класса "Евро-5", установить системы видеонаблюдения, кондиционирования и отопления салона.

Также в салоне должно быть информационное табло, электронный указатель номера маршрута и перечень остановок.

В транспорте частных перевозчиков будет работать единая для города система оплаты проезда, а также действовать все льготы.

На сегодняшний день в столице действуют восемь коммерческих перевозчиков, которые обслуживают 211 московских маршрутов.