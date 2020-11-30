Пассажирами метро стали около 3,2 тыс человек вне часа пик 30 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
30 ноября вне часа пик Московским метрополитеном воспользовались около 3,2 тысяч человек. Такое количество пассажиров в рамках проекта "Время ранних" стало рекордным, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Сегодня разгрузка вагонов в час пик благодаря проекту составила 2,4%. Это указывает на то, что 3,2 тысячи пассажиров изменили график поездок на внепиковое время. В первый день работы "Время ранних" разгрузка составляла 1,1%", – говорится в сообщении.
По данным специалистов департамента транспорта, самыми разгруженными стали станции "Рязанский проспект", "Котельники", "Сходненская".
С 2 ноября начал действовать эксперимент по предоставлению скидки на проезд. Ее можно получить в два временных промежутка – с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15.
В случае проезда в это время по билету "Кошелек" транспортной карты "Тройка" пассажиры заплатят за поездку 20 рублей вместо 40. При оплате банковской картой спишется 22 рубля вместо 44 за одну поездку. Скидка на проезд действует только в рабочие дни.
"Это наш город": около 85 тысяч человек ежедневно пользуются скидками на проезд в метро
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