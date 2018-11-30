Пассажиры начали обращаться за возвратом билетов на Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около десятка обращений по вопросу отъезда в украинские города поступило в сервис путешествий Туту.ру, об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе сервиса.

"Клиентов интересует, смогут ли они пересечь границу и как можно вернуть билет (сама процедура возврата). Случаи возврата билетов, инициированные клиентами, возможно, и есть. Но мы не можем по заказу определить причину возврата, возможно, клиент отменил поездку по личным причинам", – пояснили в пресс-службе.

В сервисе добавили, что всем купившим билеты на Украину обязательно возвращается сервисный сбор. Полный возврат зависит от условий конкретных перевозчиков, подчеркнули в пресс-службе.

"Клиенты, оформившие услугу "100% возврат", получат полный возврат денежных средств, независимо от позиции перевозчика. Со своей стороны, мы будем обзванивать пассажиров и уведомлять их с помощью электронных писем. В первую очередь тех, у которых отправление в ближайшие дни. Есть вероятность роста числа обращений после планируемой рассылки", – заключил собеседник портала Москва 24.

Ранее Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. На пропускных пунктах усилили меры контроля.

25 ноября пограничники РФ задержали в Керченском проливе три украинских судна, следовавших из Одессы в Мариуполь. На борту судов находились 24 украинских моряка. Все они арестованы на два месяца за незаконное пересечение границы.

В ответ президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение и призвал НАТО направить корабли в Азовское море. Владимир Путин обвинил Киев в провокации и заявил, что таким образом украинский лидер пытается повысить свой рейтинг перед выборами, которые пройдут 31 марта.