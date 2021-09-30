Ростуризм предложил субсидировать чартеры из Москвы в Калининград и на Ставрополье

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Ростуризм предложил снять запрет на субсидирование чартерных рейсов в Калининградскую область и в Ставропольский край из ряда регионов РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующая норма указана в проекте приказа ведомства. Нормы действующего законодательства допускают субсидирование чартерных рейсов в 68 регионов России.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее рассказала о проработке программы субсидированных чартерных рейсов на Кавказ и Дальний Восток. Если такое решение одобрят, то авиакомпаниям компенсируют 50% стоимости перелетов.

Компания, претендующая на компенсацию, должна направить не менее шести оборотных рейсов и перевезти в рамках чартерной программы не менее 300 путешественников, купивших пакетные туры.

