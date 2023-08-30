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07:16

Транспорт

Минтранс поддержал отмену запрета на провоз мягких контейнеров через Керченский пролив

Фото: ТАСС/Владимир Горовых

Минтранс РФ поддержал предложение о возобновлении перевозок грузов в биг-бегах (мягких контейнерах) через Керченский пролив. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официальное письмо ведомства.

В министерстве добавили, что при этом фасовка продукции в биг-беги, хранение и погрузка контейнеров на судно должны проходить под контролем подразделений транспортной безопасности.

Минтранс также обратился к ФСБ РФ с просьбой представить их позицию по указанному вопросу.

В статье газеты напомнили, что ранее судовладельцам было отправлено письмо Минтранса, в котором указано о недопущении к проходу под транспортным переходом через Керченский пролив суда с грузами в универсальных либо мягких контейнерах. Речь шла и об азотосодержащих грузах, в том числе аммиачной селитре.

Ранее Минтранс выпустил приказ, по которому в России пассажирам будет запрещено находиться в поездах и на объектах железнодорожной инфраструктуры, в частности вокзалах, в пачкающей или неприятно пахнущей одежде.

До этого ведомство опубликовало проект постановления правительства, который внесет поправки в правила дорожного движения, вводящие понятие средней скорости транспорта.

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