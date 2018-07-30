В Ново-Переделкине построят новую дорогу

30 июля, 13:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В районе пересечения Киевского шоссе с трассой Солнцево – Бутово – Видное в Ново-Переделкино построят новую дорогу, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.
На участке длиной 4,7 километра появится проектируемый проезд, который обеспечит подъезд к торговым центрам METRO Cash &Carry и "Леруа Мерлен".
Также планируется построить мост через реку Сетунь, боковой проезд вдоль Киевского шоссе и проезд на продолжении улицы Новоорловская в направлении дороги Солнцево – Бутово – Видное.
Еще один боковой проезд появится на Боровском шоссе от магистрали Солнцево – Бутово – Видное до улицы Шолохова.
По новым дорогам запустят пассажирские автобусы. Для этого там установят светофоры и остановки с заездными карманами.
Кроме того, в Ново-Переделкине готовится к открытию участок Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки".
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