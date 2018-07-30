Фото: портал мэра и правительства Москвы
Городскими автовокзалами с начала года воспользовались более 3,7 миллиона пассажиров, поток на них вырос на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Востребованность городских автовокзалов растет благодаря большому количеству удобных автобусных маршрутов и различным дополнительным пассажирским сервисам. С начала года автостанции отправили более 200 тысяч рейсов", – заявил заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Городской перевозчик Мосгортранс обслуживает насколько автостанций, включая ВДНХ, Красногвардейскую, Новогиреево,Тушинскую, международный автовокзал Южные Ворота и другие. Всего с них отправляются около рейсы по 260 междугородним и международным направлениям. Самые популярные – в Тульскую, Ростовскую, Липецкую и Волгоградскую области, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На автовокзалах работают залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, автоматы с напитками и едой, а также бесплатная сеть Wi-Fi. Станции Варшавская, Красногвардейская и автовокзал Южные Ворота работают круглосуточно.
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