Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер на 7 столичных теплоходах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Управление Роспотребнадзора по Москве с начала речной навигации проверило 55 столичных теплоходов на предмет соблюдения антиковидных мер. Нарушения были выявлены на семи из них. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что на данных теплоходах не проводилась дезинфекция помещений и оборудования, отсутствовали антисептики для обработки рук, а у пассажиров при посадке не проверяли температуру.
"По всем выявленным нарушениям специалистами Управления возбуждены административные дела по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, материалы дел будут направлены в суд для определения меры административного наказания", – заключили в ведомстве.
Ранее за нарушение антиковидных мер Роспотребнадзор опечатал магазин "Пятерочка" на Большой Остроумовской улице в Москве. Теперь ему грозит штраф в размере 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В помещении не проводилась дезинфекция воздуха, не обрабатывались поверхности тележек, корзин и кассовой зоны, а также отсутствовали антисептики для рук, рабочие не соблюдали правила личной гигиены, отметили в Роспотребнадзоре.
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