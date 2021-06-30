Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер на 7 столичных теплоходах

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Управление Роспотребнадзора по Москве с начала речной навигации проверило 55 столичных теплоходов на предмет соблюдения антиковидных мер. Нарушения были выявлены на семи из них. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на данных теплоходах не проводилась дезинфекция помещений и оборудования, отсутствовали антисептики для обработки рук, а у пассажиров при посадке не проверяли температуру.

"По всем выявленным нарушениям специалистами Управления возбуждены административные дела по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, материалы дел будут направлены в суд для определения меры административного наказания", – заключили в ведомстве.

Ранее за нарушение антиковидных мер Роспотребнадзор опечатал магазин "Пятерочка" на Большой Остроумовской улице в Москве. Теперь ему грозит штраф в размере 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В помещении не проводилась дезинфекция воздуха, не обрабатывались поверхности тележек, корзин и кассовой зоны, а также отсутствовали антисептики для рук, рабочие не соблюдали правила личной гигиены, отметили в Роспотребнадзоре.

