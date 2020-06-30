Сервис оплаты парковки в Москве восстановлен

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве восстановлена работа сервиса оплаты парковки, сообщает пресс-служба Дептранса.

"Сообщаем о ситуации с сервисами оплаты парковки и пополнения парковочного счета: систему восстановили. Предварительная причина – сбой у Ростелекома. Напоминаем, что штрафы выписываться не будут", – говорится в сообщении.

Во вторник, 30 июня, в столице временно ограничивали возможность оплатить парковку. В Московском паркинге заявили, что в этот период автомобилистам не будут выписывать штрафы за неоплату парковки. Столичным водителям принесли извинения за доставленные неудобства.

По всем вопросам, связанным с парковкой в городе, автовладельцы могут обратиться в единый контакт-центр по телефону +7 (495) 539 54 54 или 3210 с мобильного.

Ранее сообщалось, что в приложении "Парковки Москвы" появится функция обжалования штрафов. После обновления приложения пользователи смогут также искать с его помощью парковочные места для инвалидов и зарегистрироваться в личном кабинете для юридических лиц.