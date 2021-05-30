На Савеловском направлении МЖД в начале июня запустят компенсационные автобусы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В начале июня на Савеловском направлении Московской железной дороги из-за изменения расписания электричек запустят компенсационные автобусы. Об этом рассказали в пресс-службе ЦППК.
"График движения дальних пригородных поездов Савеловского направления скорректирован 1-4 и 7-10 июня с 8:00 до 16:00. В связи с путевыми работами в указанный период не будет движения на участке "Дмитров – Каналстрой". У ряда электропоездов изменится время отправления и прибытия. По укороченным маршрутам проследуют некоторые пригородные поезда до станций "Дубна", "Талдом" и "Савелово". Для пассажиров назначены компенсационные автобусы", – говорится в сообщении.
Для проезда пассажирам нужно будет показать проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.
Ранее сообщалось, что на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях изменится расписание поездов.
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