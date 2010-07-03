Стало известно, когда возобновят движение по восстановленному участку канала имени Москвы

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Движение судов по участку канала имени Москвы, восстановленному после аварии, могут возобновить к 10 июня. Об этом заявил глава ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

"На время заполнения отремонтированного участка движение по тоннелю остановлено не будет. Заполнение будет производиться примерно на метр в сутки. И если будут какие-то непроектные явления, заполнение будет приостановлено. Вода будет либо сброшена, либо будет какая-то пауза для выяснения всех обстоятельств", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Заполнение этого участка начнется 3 июня, к 10 июня планируется открытие судоходства. Подрядчик аварийно-восстановительных работ – АО "ГК "ЕКС" (контракт на сумму 211 миллионов 327 тысяч рублей с учетом НДС). К проектированию и изысканиям на субподряде привлечено АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Жука".

Восстановительные мероприятия включали бетонные и земляные работы. Площадь восстанавливаемого участка составила около 10 тысяч квадратных метров, объем – 30 тысяч кубометров.

Авария на канале имени Москвы произошла 10 января – провал грунта в результате фильтрации воды. Площадь провала составила 75 квадратных метров. После этого вода вылилась на дорогу.

Для выяснения причин и устранения последствий аварии организовали межведомственную комиссию. По предварительным данным, причиной промыва дамбы могли стать отклонения от проекта при строительно-монтажных работах в рамках возведения в 2000 году третьей очереди Тушинского тоннеля.