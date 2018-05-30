Популярный сервис доставки еды прекращает работу в России

Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens

В России прекращает работу сервис доставки еды Uber Eats, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что несмотря на это, голодными россиян не оставят, так как Uber Eats станет частью сервиса "Яндекс.Еда", где можно по-прежнему заказывать на дом бургеры, стейки, пиццу, роллы, салаты, десерты и другие блюда из любимых ресторанов.

В феврале "Яндекс" и Uber объявили о закрытии сделки по объединению бизнесов online-заказа поездок в России и соседних странах в составе новой компании.

Теперь около 59,3% акций принадлежит "Яндексу", 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам. Гендиректором компании назначен Тигран Худавердян, ранее возглавлявший "Яндекс.Такси".

При этом по условиям сделки, пользователям по-прежнему доступны оба приложения для заказа поездок – и "Яндекс.Такси", и Uber.

"Яндекс.Такси" и Uber сообщили городским властям о слиянии бизнеса компаний в начале августа 2017 года. Сообщалось, что соглашение между ними уже подписано, и совместная компания будет предоставлять услуги по онлайн-заказу такси не только в России, но и в соседних странах. В их числе – Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия и Казахстан.

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