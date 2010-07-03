Движение на улице Федора Дубовицкого перекроют 4 мая из-за фестиваля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В связи с проведением фестиваля культуры и науки FestTech движение по улице Федора Дубовицкого на северо-востоке столицы будет перекрыто, передает Агентство "Москва".

Полное перекрытие будет актуально 4 мая с 10:00 до 22:00. Оно коснется участка на улице Федора Дубовицкого в районе дома 3 по Долгопрудненскому шоссе.

Ранее сообщалось, что в столице изменится ряд маршрутов наземного городского транспорта 3 и 4 мая из-за проведения мотопарада.

3 мая с 15:20 троллейбусы №7 поедут в обоих направлениях по Ломоносовскому и Ленинскому проспектам, без заезда на Мичуринский проспект и улицу Косыгина.

4 мая городской наземный транспорт будет следовать с увеличенными интервалами.