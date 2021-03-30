Специалисты назвали самый опасный маневр на дороге

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Наиболее опасным и распространенным маневром на дороге специалисты считают нарушение правил обгона и маневрирования. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

"Водитель рискует своей жизнью, жизнью пассажиров своего и встречного транспортного средства, когда недостаточно оценивает дорожную ситуацию и не убеждается в безопасности своего маневра", – говорится в сообщении.

Ранее эксперт издания "За рулем" Кирилл Милешкин рассказал, по каким признакам можно распознать автомобиль в плохом техническом состоянии.

Специалист призвал обратить внимание на самую дорогую деталь автомобиля – кузов. По его словам, стоит осмотреть, нет ли признаков разной окраски на кузовных деталях, а также проверить толщину слоя краски и крепеж деталей.