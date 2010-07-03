Эскалаторы на "Кожуховской" закрыли до 1 апреля

Фото: Агентство "Москва"

Пассажиры метро не смогут пользоваться эскалаторами на станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии до 1 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки.

Ремонт в павильоне начали вечером 29 марта. Пока работы не завершатся, покинуть станцию можно будет по лестнице.

До утра понедельника для пассажиров будет открыт выход, ведущий к Южнопортовой улице и 2-му Южнопортовому проезду.

В выходные специалисты обновят подвесной потолок над эскалаторами. Они демонтируют старые крепления и соберут потолок с другими деталями.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о планах заменить эскалаторы на девяти станциях метро. По его словам, многие из них проработали более полувека.