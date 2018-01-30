Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января 2018, 17:36

Город

Автобус въехал в ограждение возле "Сходненской" из-за скользкой дороги

Фото: vk.com/mskdtp

В Мосгортрансе объяснили причину наезда автобуса на дорожное ограждение возле станции метро "Сходненская". В ведомстве отметили, что причиной ДТП стала скользкая дорога, передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел около 14:15 30 января на улице Героев Панфиловцев. В ДТП попал автобус, следующий по маршруту №212. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.

транспорт дороги происшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика