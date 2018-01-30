30 января 2018, 17:36Город
Автобус въехал в ограждение возле "Сходненской" из-за скользкой дороги
Фото: vk.com/mskdtp
В Мосгортрансе объяснили причину наезда автобуса на дорожное ограждение возле станции метро "Сходненская". В ведомстве отметили, что причиной ДТП стала скользкая дорога, передает Агентство "Москва".
Инцидент произошел около 14:15 30 января на улице Героев Панфиловцев. В ДТП попал автобус, следующий по маршруту №212. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.
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