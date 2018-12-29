В аэропортах Москвы задержано и отменено более 30 рейсов

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах вечером в субботу, 29 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

В аэропорту Внуково задержано 9 рейсов и один отменен. В Домодедове задержали 14 рейсов и 6 отменили. В Шереметьеве задержано 4 рейса.

В ночь на 26 декабря в московских воздушных гаванях было отменено или задержано почти 70 рейсов из-за нелетной погоды.