Пассажиропоток экспрессов Москва – Одинцово увеличился на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После запуска дополнительных 36 экспрессов на участке Москва – Одинцово с 21 декабря пассажиропоток увеличился на 37,8%, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная ППК".

"После ввода новых рейсов суточный пассажиропоток всех экспрессов на данном участке вырос на 37,8% (по данным на 28 декабря). В сравнении с аналогичным периодом 2017 года пассажиропоток увеличился в 1,5 раза", – говорится в сообщении пресс-службы.

36 экспрессов – по 18 в каждом направлении запустили между станцией "Одинцово" и Белорусским вокзалом. Движение проходит по железнодорожному участку, который в будущем станет частью участка Московских центральных диаметров.

С момента запуска новые экспрессы перевезли более 10,5 тысячи человек.

В настоящее время Смоленское направление МЖД связывает центр столицы с деловым районом "Москва-Сити", ИЦ "Сколково", Одинцово, Усово и Барвихой. В перспективе этот участок войдет в состав МЦД-1 "Одинцово – Лобня".

После запуска поездов-экспрессов открыли выставочный павильон МЦД на площади Киевского вокзала. Там разместилась экспозиция, которая познакомит москвичей и гостей столицы с проектом создания МЦД.

Кроме того, в Москве в 2019 году начнут строить дополнительный пассажирский терминал на Белорусском вокзале. За счет этого будут увеличены объемы движения на участке Москва-Одинцово на 16 поездов сутки. Также сократится интервал движения поездов до 30 минут.