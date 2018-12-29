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11:57

График работы приемных МАДИ изменится в праздничные дни

транспорт парковки

11:57

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Московская административная дорожная инспекция опубликовала график работы в праздничные дни.

1 и 7 января получить разрешение МАДИ на возврат эвакуированного автомобиля можно будет круглосуточно в отделениях на улице Южнопортовая (владение 37а) и в проезде Энтузиастов (владение 3).

2, 3, 4, 5, 6 января и 8 января разрешения будут выдавать два центра "Московского транспорта" на улице 1905 года (дом 25) и улице Старая Басманная (дом 20, корпус 1) с 8:00 до 20:00.

Приемная МАДИ на Каланчевской улице (дом 49) не работает с 30 декабря по 8 января. Представителям каршеринговых компаний следует обращаться в центр на улице Южнопортовая.

С 1 января в Москве изменятся тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Эвакуация машин с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил повысится с 3 до 3,2 тысячи рублей, с мощностью от 80 до 250 лошадиных сил – до 5,2 тысячи рублей, свыше 250 лошадиных сил (за исключением грузовиков) – до 7,4 тысячи рублей. Также вырастут тарифы на хранение автомобиля на штрафстоянке.

транспорт парковки

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