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07:47

Расписание поездов Савеловского направления МЖД изменится с 14 января

транспорт

07:47

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

График следования двух поездов Савеловского направления МЖД с 14 января будет скорректирован, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе АО "Центральная ППК", электропоезду №6423 Дмитров – Савеловский вокзал назначается дополнительная остановка на станции "Яхрома" в 19:00 и на платформе "Депо" в 19:34. Помимо этого, изменяется время отправления из Дмитрова. По новому расписанию поезд отправится в 18:51.

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Уточнить расписание можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что электропоездам Савеловского, Павелецкого и Казанского направлений с января назначат дополнительные остановки.

Изменения актуальны для маршрутов: №6426 Савеловский вокзал – Дмитров, №6225 Икша – Савеловский вокзал, № 6056 Ожерелье – Павелецкий вокзал, №7152Р Домодедово – Павелецкий вокзал, № 6512Р Аэропорт Домодедово – Павелецкий вокзал, №6118 Казанский вокзал – Голутвин.

транспорт

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