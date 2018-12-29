В январе некоторым электропоездам вводятся дополнительные остановки

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Электропоездам Савеловского, Павелецкого и Казанского направлений с января назначат дополнительные остановки, передает Агентство "Москва".

Сообщается, что с 5 января на Савеловском направлении МЖД поезду №6426 Савеловский вокзал – Дмитров назначается остановка на платформе "Шереметьевская" в 17:48.

Поезду №6225 Икша – Савеловский вокзал назначается остановка на платформе "Трудовая" в 7:52.

На Павелецком направлении с 9 января сразу на трех маршрутах обозначены следующие изменения.

Поезду № 6056 сообщением Ожерелье – Павелецкий вокзал предписано останавливаться на станции "Ленинская" в 08:35.

Поезду №7152Р сообщением Домодедово – Павелецкий вокзал назначается остановка по станции "Коломенское" в 7:24.

Поезд № 6512Р сообщением Аэропорт Домодедово – Павелецкий вокзал будет отправляться в 8:10.

С 14 января на Казанском направлении МЖД поезду №6118 Казанский вокзал – Голутвин назначается остановка на платформе "Фабричная" в 12:20.

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте ЦППК, на железнодорожных станциях, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что в период новогодних и рождественских каникул с 28 декабря по 9 января режим работы электричек на МЖД будет продлен.

Электропоезда всех радиальных направлений будут курсировать по измененному графику. С 28 по 29 декабря электрички будут подаваться по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января актуально расписание субботы, 8 января – по расписанию воскресенья, 9 января – по расписанию среды.

Изменения в графике следования приняты, чтобы в основные праздничные ночи люди могли добраться из Москвы в область. Некоторые ночные электрички отправятся в рейсы позднее обычного.