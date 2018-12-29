Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:09

В январе некоторым электропоездам вводятся дополнительные остановки

транспорт

02:09

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Электропоездам Савеловского, Павелецкого и Казанского направлений с января назначат дополнительные остановки, передает Агентство "Москва".

Сообщается, что с 5 января на Савеловском направлении МЖД поезду №6426 Савеловский вокзал – Дмитров назначается остановка на платформе "Шереметьевская" в 17:48.

Поезду №6225 Икша – Савеловский вокзал назначается остановка на платформе "Трудовая" в 7:52.

На Павелецком направлении с 9 января сразу на трех маршрутах обозначены следующие изменения.

Поезду № 6056 сообщением Ожерелье – Павелецкий вокзал предписано останавливаться на станции "Ленинская" в 08:35.

Поезду №7152Р сообщением Домодедово – Павелецкий вокзал назначается остановка по станции "Коломенское" в 7:24.

Поезд № 6512Р сообщением Аэропорт Домодедово – Павелецкий вокзал будет отправляться в 8:10.

С 14 января на Казанском направлении МЖД поезду №6118 Казанский вокзал – Голутвин назначается остановка на платформе "Фабричная" в 12:20.

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте ЦППК, на железнодорожных станциях, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что в период новогодних и рождественских каникул с 28 декабря по 9 января режим работы электричек на МЖД будет продлен.

Электропоезда всех радиальных направлений будут курсировать по измененному графику. С 28 по 29 декабря электрички будут подаваться по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января актуально расписание субботы, 8 января – по расписанию воскресенья, 9 января – по расписанию среды.

Изменения в графике следования приняты, чтобы в основные праздничные ночи люди могли добраться из Москвы в область. Некоторые ночные электрички отправятся в рейсы позднее обычного.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика