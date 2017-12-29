Несколько автобусных остановок перенесут на новое место

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Остановку наземного транспорта Метро "Таганская" перенесут на другое место. С 30 декабря автобусы М7, М27, Т63, Н5, Н7, № 74, 255 будут останавливаться не на внутренней стороне Садового кольца, а на Нижней Радищевской улице. Остановка автобусов Т26 и № 156 останется на прежнем месте.
Новая остановка появится на маршруте автобуса № 272. Она называется Совхоз "Мешково" – здесь уже останавливаются автобусы № 272к, 304, 611, 878, 911, 1002. С 30 декабря здесь смогут выходить и садиться пассажиры, которые едут по Киевскому шоссе в обоих направлениях, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
Также с 1 января поменяют свое расположение некоторые остановки возле станций метро "Тимирязевская" и "Царицыно":
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