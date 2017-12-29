"Мострансавто" изменит расписание некоторых автобусов в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительство Москвы

"Мострансавто" изменит расписание на некоторых маршрутов с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Во всех филиалах предприятия пассажиров оповещают о предстоящих изменениях: информация появляется на остановках, автовокзалах, автостанциях, диспетчерских пунктах и в салонах подвижного состава. Изменения доступны на сайте "Мострансавто". Водителей, диспетчеров и кондукторов проинструктировали для усиления контроля работы на маршрутах и поддержания качества обслуживания.