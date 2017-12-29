Инциденты с автобусами прокомментировали в московском транспортном союзе

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников прокомментировал последние инциденты с участием автобусов в столице – ДТП на улице Сходненская и у метро "Славянский бульвар".
"Это странная тенденция – чтобы в течение одной недели автобусы двух крупнейших ГУПов совершали такие ДТП. Такие происшествия, если посмотреть постановление правительства за номером 280, попадают в разряд грубых нарушений и могут являться основанием для приостановки лицензии", – цитирует эксперта RT.
Свешников полагает, что следует провести проверку соблюдения водителями режима труда и отдыха. Кроме того нужно понять, проходили ли автобусы профилактическую проверку.
Ранее рейсовый автобус наехал на остановку на улице Сходненской в столице. Согласно официальным данным, инцидент обошелся без жертв, пострадали три человека. Предполагаемым виновником ДТП стал водитель такси, который по предварительным данным врезался в автобус до того, как тот снес остановочный павильон.
25 декабря в Москве автобус въехал в подземный переход на у станции метро "Славянский бульвар". Четыре человека погибли, еще 11 получили травмы. Возбуждено уголовное дело.
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