Станция "Ховрино" откроется в ближайшие дни, уточнили в метро Москвы

Фото: stroi.mos.ru
Новая станция "Ховрино" Замоскворецкой линии столичной подземки откроется в ближайшие дни.
Сейчас там идут последние приготовления: тестируются системы связи и электроснабжения под напряжением, настраиваются устройства пассажирской автоматики. Персонал обучают работе на новой станции, испытания проходят системы жизнеобеспечения. Идет также обкатка пути на станции и перегоне, сообщает пресс-служба метрополитена. Ранее появилась информация о том , что станция начнут работу 29 декабря.
"Ховрино" находится на месте примыкания Зеленоградской улицы к улице Дыбенко. Это станция неглубокого заложения, эскалаторов там нет, поэтому к платформе пассажиры будут спускаться по ступенькам. Ожидается, что пассажиропоток станции достигнет 150 тысяч человек в сутки.
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