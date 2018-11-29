29 ноября 2018, 11:35Город
Поезда на участке Люблино – Царицыно ходят по двум путям
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Движение поездов на участке Люблино – Царицыно Курского направления Московской железной дороги организовано по двум путям, сообщает пресс-служба МЖД.
Работы по восстановлению движения по третьему пути продолжаются. Диспетчеры МЖД делают все возможное, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их в график.
В числе задержанных электричек – диаметральные, которые выполняют рейсы на другие направления.
Ранее сообщалось, что поезда на перегоне Люблино – Царицыно Курского направления МЖД следуют с задержками по техническим причинам. На сайте МЖД сообщается о возможных корректировках в расписании электричек.
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