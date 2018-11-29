Часть улиц Москвы перекроют из-за подготовки к параду Победы

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

29 ноября 2018, 11:26

Отпуск в аэропорту. 400 человек почти сутки ждали вылета из Москвы во Вьетнам

транспорт происшествия туризм

Около 400 человек почти сутки ждали вылета из Москвы во Вьетнам, передает телеканал Москва 24. Самолет авиакомпании Azur Air должен был отправиться из аэропорта Домодедово 28 ноября. Однако представители перевозчика сообщили пассажирам, что рейс перенесен, так и не уточнив, во сколько именно начнется посадка.

После нескольких часов утомительного ожидания в Домодедове пассажиры узнали, что самолет вылетит из аэропорта Шереметьево. Туроператор перевез людей туда, но проблему с вылетом не решил.

По словам одного из пассажиров, за 12 часов, которые они провели в аэропорту, их покормили всего один раз. Воду выдали два раза. Из восьми–десяти дней турпоездки один был потрачен на ожидание вылета, сокрушаются уставшие туристы.

Среди пассажиров были дети, которым также пришлось провести ночь на жестких креслах в пограничной зоне. Некоторые туристы признались, что в отчаянии готовы были все бросить и поехать домой, чтобы потом судиться с авиаперевозчиком.

Наконец, появилась информация, что самолет все-таки вылетел. Однако, опасаются пассажиры, на этом их проблемы могут не закончиться. Многие не знают, что будет с ними во Вьетнаме, ведь там для туристов был организован трансфер до места отдыха. Автобус заказали на определенное время, а оно уже прошло.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать