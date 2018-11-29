Отпуск в аэропорту. 400 человек почти сутки ждали вылета из Москвы во Вьетнам

Около 400 человек почти сутки ждали вылета из Москвы во Вьетнам, передает телеканал Москва 24. Самолет авиакомпании Azur Air должен был отправиться из аэропорта Домодедово 28 ноября. Однако представители перевозчика сообщили пассажирам, что рейс перенесен, так и не уточнив, во сколько именно начнется посадка.

После нескольких часов утомительного ожидания в Домодедове пассажиры узнали, что самолет вылетит из аэропорта Шереметьево. Туроператор перевез людей туда, но проблему с вылетом не решил.

По словам одного из пассажиров, за 12 часов, которые они провели в аэропорту, их покормили всего один раз. Воду выдали два раза. Из восьми–десяти дней турпоездки один был потрачен на ожидание вылета, сокрушаются уставшие туристы.

Среди пассажиров были дети, которым также пришлось провести ночь на жестких креслах в пограничной зоне. Некоторые туристы признались, что в отчаянии готовы были все бросить и поехать домой, чтобы потом судиться с авиаперевозчиком.

Наконец, появилась информация, что самолет все-таки вылетел. Однако, опасаются пассажиры, на этом их проблемы могут не закончиться. Многие не знают, что будет с ними во Вьетнаме, ведь там для туристов был организован трансфер до места отдыха. Автобус заказали на определенное время, а оно уже прошло.