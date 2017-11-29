В Подмосковье хотят заасфальтировать 3,4 тысячи грунтовых дорог

В Подмосковье хотят заасфальтировать 3,4 тысячи дорог. Такие предложения поступили от жителей региона через портал "Добродел", рассказали в министерстве транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области. Помимо этого граждане просят отремонтировать и починить некоторые существующие дороги, а также проложить тротуары.

Фото: ТАСС/Интерпресс/Виктор Бартенев

"В настоящее время мы анализируем все поступившие комментарии и предложения жителей, для того чтобы к концу декабря запустить на портале голосование, по результатам которого дороги-лидеры будут включены в план ремонта и благоустройства дорог на 2018 год", – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков.

Жители Подмосковья оставляли свои пожелания по развитию дорожной сети региона на портале "Добродел". Всего поступило около 80 тысяч предложений по модернизации более 35,6 тысячи дорог, из них порядка 18 тысяч предложений касались перевода 3,4 тысячи дорог из категории грунтовых или щебенчатых в асфальтобетонные.



"В сборе предложений приняло участие более 28,5 тысячи жителей. Самыми активными оказались жители из Домодедова, Подольска, Чехова, Ногинского района и Шатуры. Всего было оставлено свыше 79,5 тысячи предложений", – подчеркнул Тресков.

Также среди наиболее востребованных направлений по благоустройству оказались: ремонт дорог (33,2 тысячи предложений по 6 тысячам дорог), установка освещения (8,3 тысячи предложений по 2,4 тысячам дорог). Кроме того, необходимость построить тротуар отметили в 7,4 тысяче предложений на 2,3 тысяче дорог, а по ликвидации пробок было оставлено 4,5 тысячи предложений на 877 дорогах.



Предложения по улучшению региональных транспортных магистралей собирали на портал "Добродел" с 3 по 25 ноября. В опросе рассматривались как региональные, так и муниципальные дороги. При этом каждый пользователь мог оставить неограниченное количество предложений. Следующий этап – голосование, оно начнется 25 декабря. По его итогам будут определены дороги и мероприятия, которые будут включены в план ремонта и благоустройства на 2018 год.

В Москве за три года власти планируют построить более 200 километров дорог и 120 объектов улично-дорожной сети, в том числе на территории ТиНАО будет проложена одна из самых длинных магистралей − между деревнями Мамыри и Шарапово. По проекту ее протяженность составит 31,4 километра. Отметим, что средняя скорость движения на столичных улицах в пиковые часы выросла на 4%. Такие результаты представил "Яндекс" в исследовании.

А осенью 2018 года ожидается ввод в эксплуатацию платной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург. Ранее сообщалось, что движение по участку трассы на 334–543-м километрах запустят в ноябре 2017 года. Строительство участка дороги началось в 2014 году. Проект предусматривает создание четырехполосной магистрали категории IA с разделительной полосой шириной шесть метров и расчетной скоростью движения до 150 километров в час.