В столичных аэропортах предупредили об изменениях в расписании

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах сообщили о задержках и отменах, которые коснулись свыше 20 рейсов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Известно, что во Внуково перенесли время вылета одного самолета, еще три вылета отменили. В аэропорту Домодедово пять рейсов задержали. Еще 10 самолетов не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Шереметьево известили о задержке четырех рейсов.

О причинах изменений не сообщается.

Ранее стало известно о наказании для пассажиров рейса Москва – Владивосток. 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки выпили на борту и начали "совершать действия развратного характера".