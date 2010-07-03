Вестибюли станции метро "Спартак" работают в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оба вестибюля станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии московского метро работают в штатном режиме. Об этом говорится в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Северный и южный вестибюли станции "Спартак" открыты для входа и выхода пассажиров. Станция работает в штатном режиме.", – говорится в сообщении.

Северный и южный вестибюли станции «Спартак» открыты для входа и выхода пассажиров. Станция работает в штатном режиме. — Московское метро (@MetroOperativno) 29 сентября 2019 г.



Ранее северный вестибюль станции "Спартак" фиолетовой ветки метро работал только на вход для пассажиров из-за футбольного матча между "Спартаком" и "Оренбургом".

Матч "Спартак" – "Оренбург" прошел в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу "Оренбурга".

В настоящий момент "Спартак" с 14 очками занимает девятое место в таблице РПЛ. "Оренбург" находится на 10-й строчке, набрав 11 очков.

В прошлое воскресенье, 22 сентября, руководство подземки также предупреждало об ограничениях на вход и выход на станциях "Динамо", "Петровский парк", "ЦСКА", "Полежаевская" и "Сокол", а также на станции МЦК Зорге в связи с проведением футбольных матчей.

