Вестибюли станции метро "Спартак" работают в штатном режиме

Ранее северный вестибюль станции "Спартак" фиолетовой ветки метро работал только на вход для пассажиров из-за футбольного матча между "Спартаком" и "Оренбургом".
Матч "Спартак" – "Оренбург" прошел в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу "Оренбурга".
В настоящий момент "Спартак" с 14 очками занимает девятое место в таблице РПЛ. "Оренбург" находится на 10-й строчке, набрав 11 очков.
В прошлое воскресенье, 22 сентября, руководство подземки также предупреждало об ограничениях на вход и выход на станциях "Динамо", "Петровский парк", "ЦСКА", "Полежаевская" и "Сокол", а также на станции МЦК Зорге в связи с проведением футбольных матчей.
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