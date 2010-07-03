Северный вестибюль "Спартака" работает только на выход

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Северный вестибюль станции метро "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии работает только на выход. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена в Twitter.

"Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии временно работает только для выхода пассажиров. Для входа пользуйтесь южным вестибюлем", – сказано в сообщении.

29 августа в 20:15 на стадионе "Открытие Арена" начнется матч раунда плей-офф Лиги Европы между ФК "Спартак" и "Брага".

Возможны ограничения на вход и выход на станциях "Спартак" и "Тушинская".

